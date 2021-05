Rio de Janeiro, spari e granate tra narcos e polizia in una favela: 25 morti, tra loro un poliziotto – I video (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono almeno 25 le persone morte oggi, 6 maggio, e altre quattro sono rimaste ferite, durante un violento scontro tra narcos – trafficanti di droga – e polizia locale nella favela di Jacarezinho nella zona Nord di Rio de Janeiro. Le vittime sono dieci presunti mercanti della droga e un agente; i feriti, invece, sono due poliziotti e gli altri due sono passeggeri che si trovavano a bordo della metropolitana nella stazione di Triagem. La sparatoria è iniziata intorno alle 6 del mattino – ora locale – nella favela di Jacarezinho, durante un’operazione con 200 agenti supportati da veicoli blindati e due elicotteri. «Ci sono stati tanti colpi, gli elicotteri spaventano le persone perché sparano dall’alto verso il basso, a quell’ora del mattino la gente va a comprare il pane, oppure esce a lavorare e i ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono almeno 25 le persone morte oggi, 6 maggio, e altre quattro sono rimaste ferite, durante un violento scontro tra– trafficanti di droga – elocale nelladi Jacarezinho nella zona Nord di Rio de. Le vittime sono dieci presunti mercanti della droga e un agente; i feriti, invece, sono due poliziotti e gli altri due sono passeggeri che si trovavano a bordo della metropolitana nella stazione di Triagem. La sparatoria è iniziata intorno alle 6 del mattino – ora locale – nelladi Jacarezinho, durante un’operazione con 200 agenti supportati da veicoli blindati e due elicotteri. «Ci sono stati tanti colpi, gli elicotteri spaventano le persone perché sparano dall’alto verso il basso, a quell’ora del mattino la gente va a comprare il pane, oppure esce a lavorare e i ...

