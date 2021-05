Ostia | entrano in un fioraio e minacciano il titolare | ‘Dacci l’incasso’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Hanno fatto irruzione in un, hanno puntato un oggetto appuntito alla schiena del commerciante e gli hanno intimato di consegnarli l’intero incasso. E’ successo a, dove ildel negozio ha reagito e, dopo una colluttazione, ha costretto i delinquenti a fuggire senza il bottino. Leggi anche: Violenta aggressione ad Acilia: preso a calci e pugni da 4 uomini e rapinato di 200 euro, ladri ‘incastrati’ e denunciati Grazie all’immediata attività di indagine i Carabinieri, con la descrizione somatica fornita da alcuni testimoni, sono riusciti a riconoscere in pochi minuti i rapinatori, 2 giovani incensurati di cittadinanza romena e dimoranti ad, e denunciarli all’Autorità giudiziaria per tentata rapina e di lesioni personali. su Il Corriere della Città.

