Organici dirigenti scolastici 2021/22, 530 le domande di cessazione. In aumento scuole normodimensionate (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ANP ha partecipato oggi,?in videoconferenza,?all’incontro promosso dal Ministero dell’istruzione per un confronto sulla definizione dell’organico dei dirigenti scolastici per l’anno 2021/2022. Il Direttore generale Filippo Serra?ha dichiarato che i dati relativi alla previsione di organico 2021/2022, comunicati durante l’incontro del 16 aprile 2021, non sono sostanzialmente mutati (risulta leggermente aumentato il numero delle scuole normodimensionate, in particolare in Campania), mentre sono circa 530 le domande di cessazione dal servizio. I dati, tuttavia, non sono ancora certificati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ANP ha partecipato oggi,?in videoconferenza,?all’incontro promosso dal Ministero dell’istruzione per un confronto sulla definizione dell’organico deiper l’anno/2022. Il Direttore generale Filippo Serra?ha dichiarato che i dati relativi alla previsione di organico/2022, comunicati durante l’incontro del 16 aprile, non sono sostanzialmente mutati (risulta leggermente aumentato il numero delle, in particolare in Campania), mentre sono circa 530 ledidal servizio. I dati, tuttavia, non sono ancora certificati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Organici dirigenti scolastici 2021/22, 530 le domande di cessazione. In aumento scuole normodimensionate - micioruffi : RT @Antigon25386936: Se la riforma della P. A. non contemplerà: selezione di dirigenti capaci, revisione e riparametrazione organici, inca… - Giovannaconfal6 : RT @Antigon25386936: Se la riforma della P. A. non contemplerà: selezione di dirigenti capaci, revisione e riparametrazione organici, inca… - AnnaMar19130070 : RT @Antigon25386936: Se la riforma della P. A. non contemplerà: selezione di dirigenti capaci, revisione e riparametrazione organici, inca… - Jardinlesmots : RT @Antigon25386936: Se la riforma della P. A. non contemplerà: selezione di dirigenti capaci, revisione e riparametrazione organici, inca… -