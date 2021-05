Omicidio Cerciello, i due americani condannati all’ergastolo (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Omicidio Cerciello: condanna all’ergastolo in primo grado per i due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. I due giovani il 26 luglio del 2019 hanno ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega con undici coltellate e ferito il collega Andrea Varriale. La procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo. La decisione di infliggere la pena di concorso in Omicidio arriva dalla prima corte d’assise di Roma dopo una camera di consiglio di 13 ore. La vedova del vicebrigadiere Rosa Maria Esilio è scoppiata in lacrime al momento della lettura del dispositivo: “E’ stato un lungo e doloroso processo. Questo non mi riporterà Mario. Non lo riporterà in vita, non ci ridarà la nostra vita insieme“. Omicidio Cerciello: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag –: condannain primo grado per i dueFinnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. I due giovani il 26 luglio del 2019 hanno ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega con undici coltellate e ferito il collega Andrea Varriale. La procura di Roma aveva chiesto l’ergastolo. La decisione di infliggere la pena di concorso inarriva dalla prima corte d’assise di Roma dopo una camera di consiglio di 13 ore. La vedova del vicebrigadiere Rosa Maria Esilio è scoppiata in lacrime al momento della lettura del dispositivo: “E’ stato un lungo e doloroso processo. Questo non mi riporterà Mario. Non lo riporterà in vita, non ci ridarà la nostra vita insieme“.: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - Adnkronos : +++ Omicidio Cerciello, i due americani condannati all’ergastolo +++ - Adnkronos : Omicidio Cerciello, ergastolo ai due ragazzi americani che uccisero il carabiniere. - mennea_donato : Colpiscono al cuore le parole commosse di Rosa Maria, compagna del vice brigadiere Cerciello Rega, dopo la condanna… - kiara86769608 : RT @Tg3web: Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario… -