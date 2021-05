Masters1000 Madrid oggi: orari, tv, programma, streaming, ordine di gioco, italiani in campo (Di giovedì 6 maggio 2021) Prenderanno il via oggi, 6 maggio, gli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. In campo per i colori azzurri solo Matteo Berrettini che sfiderà l’argentino Federico Delbonis. Il romano parte con i favori del pronostico anche se si troverà di fronte un giocatore che ama la terra rossa. Berrettini nel match d’esordio ha vinto in maniera brillante il derby contro Fabio Fognini. Il sudamericano, reduce dal sorprendente successo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, sarà un avversario ostico per Matteo nonostante la differenza nel ranking, l’italiano è il numero 10 mentre l’argentino occupa il 77° posto. Per quanto concerne gli altri match di giornata, estremamente interessante la sfida tra il russo Aslan Karatsev e il kazako Alexander Bublik. Tornerà in campo anche Dominic Thiem che dovrà vedersela ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Prenderanno il via, 6 maggio, gli ottavi di finale deldi. Inper i colori azzurri solo Matteo Berrettini che sfiderà l’argentino Federico Delbonis. Il romano parte con i favori del pronostico anche se si troverà di fronte un giocatore che ama la terra rossa. Berrettini nel match d’esordio ha vinto in maniera brillante il derby contro Fabio Fognini. Il sudamericano, reduce dal sorprendente successo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, sarà un avversario ostico per Matteo nonostante la differenza nel ranking, l’italiano è il numero 10 mentre l’argentino occupa il 77° posto. Per quanto concerne gli altri match di giornata, estremamente interessante la sfida tra il russo Aslan Karatsev e il kazako Alexander Bublik. Tornerà inanche Dominic Thiem che dovrà vedersela ...

Advertising

infoitsport : Masters1000 Madrid: Rafael Nadal asfalta Carlos Alcaraz. Il re della terra rossa vince in due set e approda agli ot… - infoitsport : VIDEO Masters1000 Madrid 2021: highlights e sintesi della sconfitta di Jannik Sinner contro Alexei Popyrin - infoitsport : LIVE Sinner-Popyrin 6-7 2-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: tosse e nervosismo, azzurro eliminato - OA_Sport : #TENNIS Troppo brutto per essere vero? Jannik Sinner perde male contro Popyrin: stranamente nervoso e non al meglio… - infoitsport : LIVE Nadal-Alcaraz, Masters1000 Madrid in DIRETTA: tra poco la sfida generazionale -