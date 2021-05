M5S, ultimatum Conte a Rousseau: “Dia dati iscritti”. Ma Casaleggio fa muro (Di giovedì 6 maggio 2021) Si alza il livello dello scontro tra Movimento 5 Stelle e Associazione Rousseau. L’oggetto della Contesa è sempre l’elenco degli iscritti, custodito dalla piattaforma di Davide Casaleggio. Dopo l’offensiva, lanciata ieri sul Blog delle Stelle da Rousseau, oggi a parlare è il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte. “Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare. Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali”, dice a ‘La Repubblica’ l’ex presidente del Consiglio, alle prese con il progetto rifondativo del M5S. “Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti”, assicura ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Si alza il livello dello scontro tra Movimento 5 Stelle e Associazione. L’oggetto dellasa è sempre l’elenco degli, custodito dalla piattaforma di Davide. Dopo l’offensiva, lanciata ieri sul Blog delle Stelle da, oggi a parlare è il leader in pectore del M5S Giuseppe. “per legge è obbligato a consegnare ideglial Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare. Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali”, dice a ‘La Repubblica’ l’ex presidente del Consiglio, alle prese con il progetto rifonvo del M5S. “Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti”, assicura ...

