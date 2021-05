Lorella Boccia: è incinta – maschio o femmina? (Di giovedì 6 maggio 2021) Lorella Boccia è una ballerina molto famosa, che si è formata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza da questa sera conduce Venus Club, un late show tutto al femminile che la vede promossa a conduttrice. Il programma prevede la presenza di varie donne che si raccontano e Lorella è una perfetta padrona di casa. Lorella Boccia: chi è? Lorella Boccia è sposata con Niccolò Presta da l 2019, figlio di Lucio Presta, agente di molti Vip molto famosi, tra cui Paolo Bonolis. Recentemente Lorella Boccia ha rivelato di essere in dolce attesa. Lei e suo marito sono felicissimi di questa notizia. In molti si chiedono se è maschio o femmina, nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin la ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 6 maggio 2021)è una ballerina molto famosa, che si è formata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza da questa sera conduce Venus Club, un late show tutto al femminile che la vede promossa a conduttrice. Il programma prevede la presenza di varie donne che si raccontano eè una perfetta padrona di casa.: chi è?è sposata con Niccolò Presta da l 2019, figlio di Lucio Presta, agente di molti Vip molto famosi, tra cui Paolo Bonolis. Recentementeha rivelato di essere in dolce attesa. Lei e suo marito sono felicissimi di questa notizia. In molti si chiedono se è, nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin la ...

