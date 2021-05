LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: Davidovi ai quarti, Realbuto agli ottavi! Attesa per Conyedo (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Bravo Davidovi!!! E’ ai quarti superando un avversario tutt’altro che morbido come il tedesco Stechele!!! 2-1 il risultato finale per l’azzurro 11.50: Bene Davidovi che non si fa atterrare nei 30? di penalty time e torna a condurre 2-1 quando mancano 30?. Ora deve resistere! 11.49: Sfrutta la penalità dell’azzurro il tedesco Stechele per pareggiare il conto a 1’30” dalla fine: 1-1 11.48: Realbuto batte 13-2 il brasiliano De Brito Siqueira e si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -65 kg dove affronterà lo spagnolo Gonzalez Crespo 11.47: Dilaga Realbuto che si trova avanti 11-2 con tre azioni molto efficaci 11.46: Vantaggio per Davidovi con Styechele che non riesce a mettere a segno l’azione ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: Bravo!!! E’ aisuperando un avversario tutt’altro che morbido come il tedesco Stechele!!! 2-1 il risultato finale per l’azzurro 11.50: Beneche non si fa atterrare nei 30? di penalty time e torna a condurre 2-1 quando mancano 30?. Ora deve resistere! 11.49: Sfrutta la penalità dell’azzurro il tedesco Stechele per pareggiare il conto a 1’30” dalla fine: 1-1 11.48:batte 13-2 il brasiliano De Brito Siqueira e si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -65 kg dove affronterà lo spagnolo Gonzalez Crespo 11.47: Dilagache si trova avanti 11-2 con tre azioni molto efficaci 11.46: Vantaggio percon Styechele che non riesce a mettere a segno l’azione ...

