LIVE Berrettini-Delbonis 6-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si va al tiebreak (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 7-4 SET BerrettiniIIII!!! DA 1-4 RISALE E VINCE IL PRIMO SET!! SUPER! 6-4 Berrettini! PRIMA TERRIFICANTE! DUE SET POINT! 5-4 Berrettini! SORPASSO! Altro back intelligente di Matteo che mette in estrema difficoltà l’argentino che soffre i cambi di ritmo. 4-4! Back basso che Delbonis non legge bene e Berrettini può sciorinare la potenza del suo dritto! 4-3 Delbonis: QUINTO ACE PER Berrettini! Prova a rifarsi sotto il romano. 4-2 Delbonis: ottimo rovescio lungolinea dopo che Delbonis in qualche maniera era riuscito nuovamente a rispondere. 4-1 Delbonis: un’altra prima robusta ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 7-4 SETIIII!!! DA 1-4 RISALE E VINCE IL PRIMO SET!! SUPER! 6-4! PRIMA TERRIFICANTE! DUE SET POINT! 5-4! SORPASSO! Altro back intelligente di Matteo che mette in estrema difficoltà l’argentino che soffre i cambi di ritmo. 4-4! Back basso chenon legge bene epuò sciorinare la potenza del suo dritto! 4-3: QUINTO ACE PER! Prova a rifarsi sotto il romano. 4-2: ottimo rovescio lungolinea dopo chein qualche maniera era riuscito nuovamente a rispondere. 4-1: un’altra prima robusta ...

