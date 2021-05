Libia | mitragliati tre pescherecci italiani | ferito un comandante

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilo “Aliseo” della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato mitragliato da una motovedetta militare libica. I colpi d’arma da fuoco hannoil, Giuseppe Giacalone. Lo ha confermato all’ANSA il figlio Alessandro, aggiungendo che al momento non conosce le condizioni il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazion ...Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni chiede una risposta del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla ...