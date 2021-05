Le luci e le ombre del whistleblowing (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno strumento di contrasto alla corruzione, un ombrello o una rete di protezione contro possibili ritorsioni, un incentivo a superare la paura della denuncia. Il dibattito sul whistleblowing, il meccanismo interno alle aziende pubbliche e private che facilita l’emersione di presunti illeciti e consente a chiunque abbia notizia di irregolarità di comunicarle immediatamente all’azienda senza correre il rischio di intimidazioni, prosegue ormai da anni. Se la prima normativa sul whistleblowing risale all’inizio del Duemila, con la Legge 179/2017 sono entrate in vigore nuove forme di tutela nel settore privatistico in materia di “whistleblowing”, che integrano quella già presente in ambito pubblico e con cui si è provveduto a modificare la struttura del precedente D.Lgs 231/2001, per consentire all’Autorità Nazionale ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno strumento di contrasto alla corruzione, unllo o una rete di protezione contro possibili ritorsioni, un incentivo a superare la paura della denuncia. Il dibattito sul, il meccanismo interno alle aziende pubbliche e private che facilita l’emersione di presunti illeciti e consente a chiunque abbia notizia di irregolarità di comunicarle immediatamente all’azienda senza correre il rischio di intimidazioni, prosegue ormai da anni. Se la prima normativa sulrisale all’inizio del Duemila, con la Legge 179/2017 sono entrate in vigore nuove forme di tutela nel settore privatistico in materia di “”, che integrano quella già presente in ambito pubblico e con cui si è provveduto a modificare la struttura del precedente D.Lgs 231/2001, per consentire all’Autorità Nazionale ...

