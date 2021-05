La perla del cazzaro Scanzi: a destra non esiste uno straccio di intellettuale da 300 anni… (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ quasi offensivo, per chiunque si occupi di cultura, intavolare un dibattito su questo argomento con Andrea Scanzi. Ex “furbetto dei vaccini” resuscitato in tv grazie a “mamma Lilli Gruber”. E da lì, dal salotto gruberiano su La7, Scanzi ha ripreso a inanellare le sue perle di saggezza. Ecco quella di cui ci occuperemo: «Prima hai detto – ha risposto Scanzi a Francesco Borgonovo – manca sempre un cantante di destra in questi contesti del primo maggio. Ti do una notizia, non ci sono! Il vostro grande problema sul politically correct e sulla cultura è che vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni. Siete costretti a brandire Sgarbi, Vittorio Feltri e Povia. Siete messi male». L’elenco di Raboni del 2002 sulla cultura di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ quasi offensivo, per chiunque si occupi di cultura, intavolare un dibattito su questo argomento con Andrea. Ex “furbetto dei vaccini” resuscitato in tv grazie a “mamma Lilli Gruber”. E da lì, dal salotto gruberiano su La7,ha ripreso a inanellare le sue perle di saggezza. Ecco quella di cui ci occuperemo: «Prima hai detto – ha rispostoa Francesco Borgonovo – manca sempre un cantante diin questi contesti del primo maggio. Ti do una notizia, non ci sono! Il vostro grande problema sul politically correct e sulla cultura è che vi sentite inferiori perché non avete unodida 300 anni. Siete costretti a brandire Sgarbi, Vittorio Feltri e Povia. Siete messi male». L’elenco di Raboni del 2002 sulla cultura di ...

La perla del cazzaro Scanzi: a destra non esiste uno straccio di intellettuale da 300...

