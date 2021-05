Isola 2021, Ubaldo Lanzo si ritira per problemi di salute e torna in Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) Non ce l’ha fatta a resistere, Ubaldo Lanzo, e ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Il naufrago più eccentrico di quest’edizione del reality abbandona il gioco per problemi di salute, che si erano già manifestati nei giorni scorsi attraverso dei forti dolori ai denti. Già in nomination, Lanzo ha lasciato l’Isola e sarebbe in volo per l’Italia dove approderà nelle prossime ore. I controlli medici hanno così determinato che non potesse più proseguire con la sua permanenza in Honduras, com’è già accaduto per Elisa Isoardi e per Brando Giorgi, stabilendo che tornasse a casa il prima possibile. Il frizzante cromatologo e stilista stava soffrendo di mal di denti ormai da molti giorni, disturbo che cercava di ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021) Non ce l’ha fatta a resistere,, e ha deciso dirsi dall’dei Famosi. Il naufrago più eccentrico di quest’edizione del reality abbandona il gioco perdi, che si erano già manifestati nei giorni scorsi attraverso dei forti dolori ai denti. Già in nomination,ha lasciato l’e sarebbe in volo per l’dove approderà nelle prossime ore. I controlli medici hanno così determinato che non potesse più proseguire con la sua permanenza in Honduras, com’è già accaduto per Elisa Isoardi e per Brando Giorgi, stabilendo chesse a casa il prima possibile. Il frizzante cromatologo e stilista stava soffrendo di mal di denti ormai da molti giorni, disturbo che cercava di ...

Advertising

repubblica : Brexit, guerra della pesca con la Francia: la Gran Bretagna schiera 2 navi da guerra davanti all'isola di Jersey - Radio3tweet : Borges per gli incipit folgoranti, Morricone per la nostalgia, Krzysztof Zanussi per l’illuminazione: le scelte del… - Radio3tweet : L'infanzia in Ungheria, il pane condiviso con il nemico dopo la deportazione, il potere della scrittura: la voce di… - EvaMontefiore : RT @Massimi47715989: I pescatori francesi abbandonano la Manica dopo la protesta - Europa - ANSA - zazoomblog : Isola: Ilary Blasi indossa le calze a rete? no sono degli stivali di cristallo prezzo shock - #Isola: #Ilary… -