Isola 2021 | la produzione prende una decisione storica | “Non si può andare avanti”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 maggio 2021) Mai come quest’anno, all’dei Famosi ci sono naufraghi che non stanno affatto bene. Dopo l’eliminazione di Gilles Rocca, che ha più volte accusato malori fisici e psicologici, ora anche le condizione di salute di Andrea Cerioli e Awed fanno paura. Non si può piùcosì, rischiando di danneggiare gravemente corpo e mente dei concorrenti, e lo ha capito anche ladel reality show, che ha preso unae inaspettata: quella di aumentare la quota giornaliera di riso per concorrente. Si tratta di un provvedimento mai preso in nessuna edizione precedente. A rivelarlo è il portale “Tutto sul gossip”, che scrive: “Il dimagrimento eccessivo dei concorrenti e i continui malori hanno portato laad aumentare la reazione ...