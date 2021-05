Inter, Lautaro: «Vicinissimo al Barcellona. Real? Orgoglioso dell’accostamento» (Di giovedì 6 maggio 2021) Lautaro Martinez parla della scorsa estate e del suo possibile passaggio al Barcellona: le parole dell’attaccante argentino Lautaro Martinez ha parlato delle voci di mercato della scorsa estate e del suo accostamento al Barcellona. Le sue parole a ESPN Argentina. PASSATO E FUTURO – «Sono stato davvero vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi. Leo mi chiedeva come era la situazione, nulla di particolare. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Tuttavia i blaugrana avevano problemi economici in quel momento, così ho deciso di restare all’Inter. Si è rivelata la scelta giusta avendo vinto poi lo scudetto. Il Real Madrid? Vennero a cercarmi due volte quando ero nelle giovanili del Racing, ma volevo farmi un nome nel calcio argentino e ho fatto il salto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021)Martinez parla della scorsa estate e del suo possibile passaggio al: le parole dell’attaccante argentinoMartinez ha parlato delle voci di mercato della scorsa estate e del suo accostamento al. Le sue parole a ESPN Argentina. PASSATO E FUTURO – «Sono stato davvero vicino al, ne avevo parlato anche con Messi. Leo mi chiedeva come era la situazione, nulla di particolare. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Tuttavia i blaugrana avevano problemi economici in quel momento, così ho deciso di restare all’. Si è rivelata la scelta giusta avendo vinto poi lo scudetto. IlMadrid? Vennero a cercarmi due volte quando ero nelle giovanili del Racing, ma volevo farmi un nome nel calcio argentino e ho fatto il salto ...

