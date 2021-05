Giro d’Italia 2021, 19^ tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera: data, orari, tv e streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 affronta la 19^ e terz’ultima tappa di venerdì 28 maggio: 176 chilometri da Abbiategrasso all’Alpe di Mera. Un altro arrivo in salita in questa spettacolare edizione della Corsa Rosa. PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La partenza da Abbiategrasso è prevista per le ore 12.20, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16.55 e le 17.30 in base alla media oraria di corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai Due ed Eurosport e in streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto il Giro 2021 quotidianamente e in tempo reale con dirette scritte, classifiche aggiornate e ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilaffronta la 19^ e terz’ultimadi venerdì 28 maggio: 176 chilometri daall’di. Un altro arrivo in salita in questa spettacolare edizione della Corsa Rosa. PERCORSO E ALTIMETRIAE TV – La partenza daè prevista per le ore 12.20, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16.55 e le 17.30 in base alla mediaa di corsa. Gli appassionati potranno seguire lain diretta tv su Rai Due ed Eurosport e insu Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto ilquotidianamente e in tempo reale con dirette scritte, classifiche aggiornate e ...

