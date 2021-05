Generali Investments | BCE si avvia verso una complessa riunione a giugno

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Le banche centrali vogliono ritardare la discussione sulla riduzione degli acquisti di asset. Negli Stati Uniti, la condiscendenza della FED può mantenere bassi i rendimenti reali più a lungo, ma l’eccessiva inflazione crea preoccupazioni. Nel frattempo la BCE dovrà affrontare ladipoiché l’accelerazione del PEPP nel secondo trimestre non ha impedito ai rendimenti del Bund decennale di raggiungere nuovi massimi post-Covid. Supponendo che i falchi fermeranno un incremento del PEPP, gli investitori potrebbero mettere alla prova la determinazione della BCE”. È quanto ha scritto Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research di, in una nota sulle prospettive dei mercati. Secondo Hempell l’outlook generale è comunque buono perché l’economia ...

* Senior Credit Strategist di Generali Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso essere considerate una ..." Nel 2017 Generali ha promesso di abbandonare il carbone. Da allora Fondazione Finanza Etica partecipa alle assemblee degli azionisti per verificare che mantenga le promesse ...