Gdf: Gorizia, sequestrati altri 50 mln mascherine in Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Gorizia ha recuperato e posto sotto sequestro ulteriori 50 milioni di mascherine fornite dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle Regioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) La Guardia di Finanza diha recuperato e posto sotto sequestro ulteriori 50 milioni difornite dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle Regioni ...

Mascherine cinesi, alcune potrebbero non proteggere. Ecco i lotti a rischio Oltre il 50 per cento dei 60 milioni di mascherine cinesi Ffp2 e Ffp3 sequestrate nei giorni scorsi dalla Gdf di Gorizia , a seguito dell'indagine della procura, non rispetterebbero gli standard ...

