Fondo Feasr, l’assessore Caputo: “E’ una questione nazionale, se cresce il Sud cresce il Paese” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutil’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, con gli assessori regionali all’Agricoltura di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Umbria (rispettivamente Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Donato Pentassuglia, Toni Scilla e Roberto Morroni), hanno lanciato la sfida da Roma: le regole di riparto dei fondi europei per le politiche di sviluppo rurale non possono essere cambiate in corso d’opera, a meno di non voler penalizzare, indebolendo il Meridione, l’integrità dell’intero comparto agroalimentare italiano. La partita per la difesa delle ragioni del Sud, unita al rilancio del dialogo per la definizione di una prospettiva più ampia del sistema Paese è stata giocata sul campo di una conferenza stampa convocata nella Capitale, nella sala Caduti di Nassirya. Nel cuore del Senato, i 6 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiall’Agricoltura della Regione Campania Nicola, con gli assessori regionali all’Agricoltura di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Umbria (rispettivamente Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Donato Pentassuglia, Toni Scilla e Roberto Morroni), hanno lanciato la sfida da Roma: le regole di riparto dei fondi europei per le politiche di sviluppo rurale non possono essere cambiate in corso d’opera, a meno di non voler penalizzare, indebolendo il Meridione, l’integrità dell’intero comparto agroalimentare italiano. La partita per la difesa delle ragioni del Sud, unita al rilancio del dialogo per la definizione di una prospettiva più ampia del sistemaè stata giocata sul campo di una conferenza stampa convocata nella Capitale, nella sala Caduti di Nassirya. Nel cuore del Senato, i 6 ...

anteprima24 : ** Fondo Feasr, l'assessore #Caputo: 'E' una questione nazionale, se cresce il #Sud cresce il #Paese' **… - Agricolae1 : Fondo #Feasr, assessore @regionecampania @NicolaCaputo : “è una questione nazionale, se cresce il #Sud, cresce il p… - crotone24news : Truffa ai danni del FEASR: denunciato imprenditore del Crotonese: I finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanzi… - lametino : Condannato per mafia beneficiava del fondo Feasr per l`agricoltura, denunciato a Crotone - - ilcirotano : Truffa a danno del Fondo Feasr per l’agricoltura: condannato per mafia beneficiava dell’aiuto comunitario, denuncia… -