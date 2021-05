Esplosione improvvisa a Belluno | feriti gravi

Leggi su chenews

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una fuga di gas ha provocato un’che ha sventrato un’abitazione nel Bellunese. Ferite gravemente due donne, in pericolo di vita.– Vigili del Fuoco (Getty Images)É bastato accendere il gas dei fornelli per preparare un caffè ad innescare una serie di eventi imprevedibile. Un’intera abitazione è stata sventrata da un’che ha inghiottito tra le fiamme e i detriti due persone. Due, poche, purtroppo, le domande da porsi per accertare la dinamica degli eventi. Ecco come sono andate le cose, secondo una ricostruzione ormai quasi certa. L’si è portata via la casa, speriamo non le vite che ospitava Siamo a Sorriva di Sovramonte, in provincia di. In una tranquilla casa di periferia, a via Sorriva, ...