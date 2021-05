Docenti scuole paritarie con periodi lavoro in Part-Time verticale: valutazione intera giorni non lavorati per diritto pensione (Di giovedì 6 maggio 2021) L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 74 del 4 maggio 2021 ed ha inoltre emanato un apposito Comunicato Stampa per spiegare l'applicazione dell'articolo 1, comma 350, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, anche per le gestioni private, le settimane saranno valutate per intero, sempre ai fini dell'anzianità di diritto per la pensione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 74 del 4 maggio 2021 ed ha inoltre emanato un apposito Comunicato Stampa per spiegare l'applicazione dell'articolo 1, comma 350, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio). In caso di rapporto dia tempo parziale, anche per le gestioni private, le settimane saranno valutate per intero, sempre ai fini dell'anzianità diper la. L'articolo .

