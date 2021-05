Dl Sostegni, arriva maxi - emendamento. D'Incà: governo pone fiducia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha comunicato all'Aula del Senato che il governo intende porre la fiducia sul Dl Sostegni che è all'esame di Palazzo Madama. D'Incà ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D', ha comunicato all'Aula del Senato che ilintende porre lasul Dlche è all'esame di Palazzo Madama. D'ha ...

Advertising

RobertoRho : RT @valconte: In attesa del Sostegni bis, arriva in porto il Sostegni uno. Ecco cosa c’è nel primo decreto del governo Draghi ?? ???? https://… - valconte : In attesa del Sostegni bis, arriva in porto il Sostegni uno. Ecco cosa c’è nel primo decreto del governo Draghi ?? ???? - borsainside : Stop alla prima rata #IMU per le imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa del #covid19, la novità nel… - infoiteconomia : Dl Sostegni, arriva la cedibilità dei crediti fiscali di Transizione 4.0 - ilgiornale : Nel solo 2020 risultato non pagate o pagate a metà il 30% delle spese di mantenimento: con il dl Sostegni, il gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni arriva Dl sostegni, arriva maxi - emendamento. D'Incà: "Governo pone fiducia" Così la senatrice della Lega Elena Testor, durante la discussione generale del Dl Sostegni oggi al Senato. "La Lega - assicura - ha risposto presente alle loro richieste; lo dimostra l'approvazione ...

Affitto, la svolta: addio IRPEF, blocco sfratti e bonus casa La notizia, ormai ufficiale, arriva dalla Commissione Bilancio e Finanza del Senato chiamata a decidere su oltre 100 emendamenti al Decreto Sostegni di marzo. I lavori si sono conclusi nella tarda ...

Slitta Dl Sostegni bis: quando arriva? Approvazione entro metà maggio The Italian Times Dl sostegni, arriva maxi-emendamento. D'Incà: "Governo pone fiducia" Terminata nell'aula del Senato la discussione generale per l'esame del dl Sostegni. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, è intervenuto per annunciare la presentazione di un ...

Affitto, la svolta: addio IRPEF, blocco sfratti e bonus casa Novità dagli emendamenti presentati al Decreto Sostegni per quanto riguarda L’IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti, il bonus casa ed il blocco sfratti.

Così la senatrice della Lega Elena Testor, durante la discussione generale del Dloggi al Senato. "La Lega - assicura - ha risposto presente alle loro richieste; lo dimostra l'approvazione ...La notizia, ormai ufficiale,dalla Commissione Bilancio e Finanza del Senato chiamata a decidere su oltre 100 emendamenti al Decretodi marzo. I lavori si sono conclusi nella tarda ...Terminata nell'aula del Senato la discussione generale per l'esame del dl Sostegni. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, è intervenuto per annunciare la presentazione di un ...Novità dagli emendamenti presentati al Decreto Sostegni per quanto riguarda L’IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti, il bonus casa ed il blocco sfratti.