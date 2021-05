Di Canio e l’audio su Mourinho | “E’ il peggio del peggio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Avete preso ilche c’è in questo momento. Poverino, è finito”. Così Paolo Diparla di Josée del suo arrivo alla Roma in un audio inviato a un amico e tifoso giallorosso su Whatsapp. Il commento dell’ex calciatore della Lazio, oggi opinionista tv, è stato inoltrato diverse volte e in queste ore sta facendo molto discutere. Il giudizio sullo Special One di Di, infatti, è tranchant. “Io capisco che a Roma c’era bisogno di un nome, ma è come quando prendete un giocatore che è finito. E’ andato a cercare il prima possibile di prendersi una panchina perché lui lo sapeva, terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità e per carattere”, dice Dinel messaggio audio. “Invece -aggiunge- lui prima era forte in quello e adesso ...