Denise Pipitone: chi è Tony Di Piazza, che ha offerto una ricompensa per ritrovarla (Di giovedì 6 maggio 2021) Il nome di Tony Di Piazza è entrato tra le cronache sul caso di Denise Pipitone per la ricompensa che ha deciso di offrire a chi darà informazioni utili sulla bimba. Si chiama Tony Di Piazza ed è l’imprenditore italoamericano che ha offerto una ricompensa per trovare la piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulle curiosità che riguardano la sua storia, le cui radici affondano nell’amore per l’Italia e la sua terra d’origine. Chi è Tony Di Piazza e dove vive? Tony Di Piazza è originario della Sicilia, ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 6 maggio 2021) Il nome diDiè entrato tra le cronache sul caso diper lache ha deciso di offrire a chi darà informazioni utili sulla bimba. Si chiamaDied è l’imprenditore italoamericano che haunaper trovare la piccola, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulle curiosità che riguardano la sua storia, le cui radici affondano nell’amore per l’Italia e la sua terra d’origine. Chi èDie dove vive?Diè originario della Sicilia, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - SkyTG24 : #DenisePipitone, i carabinieri della Scientifica di Trapani hanno effettuato un sopralluogo nella casa della ex mog… - davidemaggio : Sconcertato da un'ispezione effettuata a 17 anni dalla prima, clamorosamente e misteriosamente fatta in una casa sb… - antonellacossi : Quindi dopo 17 anni si scopre che probabilmente Denise Pipitone non è più tra noi. Del resto come quasi tutti gli s… - GiuseppeporroIt : Denise Pipitone: tra nuove intercettazioni e ispezioni nella casa di Anna Corona, ecco l'esito della ricerca… -