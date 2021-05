Dal 10 maggio al via la campagna vaccinale per gli over 50 (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo 10 maggio, la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione anche per gli over 50 del vaccino anti-Covid-19, ovvero fino ai nati nel 1971. “Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021”, sottolinea la Struttura Commissariale.Le prenotazione per i cittadini over 50 verranno recepite “ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (comorbidità), seppur senza quella connotazione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo 10, la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione anche per gli50 del vaccino anti-Covid-19, ovvero fino ai nati nel 1971. “Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento delladi somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie,80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021”, sottolinea la Struttura Commissariale.Le prenotazione per i cittadini50 verranno recepite “ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (comorbidità), seppur senza quella connotazione di ...

