Da Messina in Ucraina per combattere come 'mercenario', arrestato (Di giovedì 6 maggio 2021) Il giovane, dopo essere stato reclutato in Italia, combatteva – in cambio di un corrispettivo economico – al fianco delle milizie filo-russe nel conflitto armato che, a partire dal 2014, si è sviluppato nel Donbass (Ucraina orientale), tra l'esercito ucraino e truppe filorusse, senza essere cittadino di quello Stato, né stabilmente residente Leggi su rainews (Di giovedì 6 maggio 2021) Il giovane, dopo essere stato reclutato in Italia, combatteva – in cambio di un corrispettivo economico – al fianco delle milizie filo-russe nel conflitto armato che, a partire dal 2014, si è sviluppato nel Donbass (orientale), tra l'esercito ucraino e truppe filorusse, senza essere cittadino di quello Stato, né stabilmente residente

Advertising

lecodelsud : La Procura di #Messina sulle tracce di un 28enne, mercenario in Ucraina per le forze filorusse #6maggio - Piergiulio58 : Da Messina all'Ucraina, arrestato un combattente mercenario 28enne messinese. - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Ordine di arresto per Ivan, il mercenario messinese combattente in Ucraina - - GambaleDavide : RT @messina_oggi: Era al soldo dei separatisti filo-russi nell'ambito del conflitto armato in Ucraina orientale. - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Da Messina all'Ucraina, arrestato un combattente mercenario 28enne -