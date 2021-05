Curling | l’Italia cade ancora | 2-8 contro il Giappone

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nona sconfitta perai Mondiali difemminile in programma a Calgary (Canada). Le azzurre subiscono una sconfitta per 8-2ilche ha vinto tre sfide, una in più delle portacolori italiane. Il primo squillo della gara è delcon un punto al secondo round subito rimontato al terzo con due lunghezze marcate dalle asiatiche. Dopo l’equilibrio nei periodi a metà gara, lo scatto si registra tra il 6° e il 9° round col parziale che si porta sull’8-2 definitivo. SportFace.