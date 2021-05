Covid, ASL 1 L'Aquila Sabato e domenica nuovo open day di vaccinazioni in 8 Comuni (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Aquila - Sabato e domenica nuovo open day di vaccinazioni in 8 Comuni dell'Aquilano. La seconda tornata di somministrazioni, dopo quella del 25 aprile scorso, è riservata agli over 60 anni che non soffrono di patologie gravi. Oltre ad Astrazeneca, c'è anche il monodose Johnson & Johnson e per aderire i cittadini devono prenotarsi nei Comuni di residenza a partire da venerdì. Il Comune dell’Aquila nelle prossime ore attiva un numero verde che può essere contattato anche da coloro che risiedono negli altri Comuni del territorio Aquilano. Il Comune di Avezzano venerdì, dalle 9.30 alle 18, attiva per le prenotazioni i seguenti numeri di telefono: 0863.1809815 e 366.6712054. Per ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) L'day diin 8dell'no. La seconda tornata di somministrazioni, dopo quella del 25 aprile scorso, è riservata agli over 60 anni che non soffrono di patologie gravi. Oltre ad Astrazeneca, c'è anche il monodose Johnson & Johnson e per aderire i cittadini devono prenotarsi neidi residenza a partire da venerdì. Il Comune dell’nelle prossime ore attiva un numero verde che può essere contattato anche da coloro che risiedono negli altridel territoriono. Il Comune di Avezzano venerdì, dalle 9.30 alle 18, attiva per le prenotazioni i seguenti numeri di telefono: 0863.1809815 e 366.6712054. Per ...

