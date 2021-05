Coprifuoco a Napoli non rispettato | proprietario e clienti beccati nel noto pub di corso Vittorio Emanuele

(Di giovedì 6 maggio 2021) La discussione sulalle 22 è molto accesa ma intanto in queste settimane di riaperture, sono diverse le attività di ristorazione beccate a lavorare oltre l’orario prestabilito. Sono numerosi i bar, le pizzerie e i ristoranti multati nelle ultime settimane, soprattutto da quando la regione Campania è balzata in zona gialla. Ieri due pub L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Napoli

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ, una pistola dietro la statua della Madonna nella cappella nel... IL CASO, rapper picchia neomelodico per gelosia: scarcerato IL DELITTO Donna morta ...I CONTROLLI Covid a, nel pub oltre l'orariodel: 11 multati IL RITROVAMENTO, la pistola nascosta dietrola statua della Madonna nella... IL CASO, rapper picchia ...I carabinieri della stazione di Posillipo hanno multato all'interno di un pub in Corso Vittorio Emanuele 10, a Napoli, 10 clienti che cenavano seduti al tavolo. Erano le 22:50 circa. i ...Il monitoraggio sull'andamento della pandemia di venerdì 7 maggio non dovrebbe apportare molte novità: la maggior parte dell'Italia dovrebbe rimanere in zona gialla. Le nuove eventuali ordinanze del m ...