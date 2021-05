Caso Rosa Landi, la donna uccisa con 5 colpi di pistola dal marito durante una lite (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Caso Rosa Landi è l’ennesimo omicidio di una donna da parte di un uomo che diceva di amarla, quando questa ha deciso di lasciarlo. Si può amare al punto da perdere la testa? Per secoli si è parlato dell‘amore trascendentale, di quel sentimento che porta gli innamorati a fare qualsiasi cosa pur di stare con la persona amata. Ma una cosa è l’amore, ovvero il desiderare di stare con una persona e di farla sentire unica, un’altra è l’ossessione, ovvero l’incapacità di comprendere un amore non corrisposto o di non accettarne la sua conclusione. L’ossessione si tramuta spesso in molestia, violenza, follia e in molti (forse troppi casi) in omicidio. Da diversi anni si cerca di fare una campagna di sensibilizzazione sul tema del femminicidio, ovvero quelle uccisioni avvenute perché gli uomini sono incapaci ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilè l’ennesimo omicidio di unada parte di un uomo che diceva di amarla, quando questa ha deciso di lasciarlo. Si può amare al punto da perdere la testa? Per secoli si è parlato dell‘amore trascendentale, di quel sentimento che porta gli innamorati a fare qualsiasi cosa pur di stare con la persona amata. Ma una cosa è l’amore, ovvero il desiderare di stare con una persona e di farla sentire unica, un’altra è l’ossessione, ovvero l’incapacità di comprendere un amore non corrisposto o di non accettarne la sua conclusione. L’ossessione si tramuta spesso in molestia, violenza, follia e in molti (forse troppi casi) in omicidio. Da diversi anni si cerca di fare una campagna di sensibilizzazione sul tema del femminicidio, ovvero quelle uccisioni avvenute perché gli uomini sono incapaci ...

