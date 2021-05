Carfagna | “Riattivare in tempi brevissimi il turismo”

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – “iniloffre, soprattutto al Sud, l’opportunità di mettersi subito al lavoro. Dobbiamo uscire dalla narrazione di un’Italia superata e minacciata dalla concorrenza altrui e recuperare la consapevolezza del nostro straordinario patrimonio”. Lo afferma la ministra del Sud Mara. “Nel nostro Mezzogiorno – aggiunge – non ci sono soltanto il sole e il mare: abbiamo il cibo, l’arte, la storia, la tradizione delle feste patronali e l’internazionalità di mete celebrate dal grande cinema e dalle grandi star. È finalmente arrivato il momento di tornare a far valere la nostra bellezza e la nostra storica vocazione all’ospitalità”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna Riattivare

askanews

'La decisione diin tempi brevissimi il turismo, anche rassicurando come ha fatto oggi il ministro Di Maio ... Lo dichiara Mara, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. '...... riteniamo la proposta realizzabile e, perciò, la inoltreremo al Ministero per il Sud e per la Coesione territoriale, nell'ambito della raccolta di idee promossa dalla ministrae attiva fino ...ROMA - "Riattivare in tempi brevissimi il turismo offre, soprattutto al Sud, l’opportunità di mettersi subito al lavoro. Dobbiamo uscire dalla narrazione ...