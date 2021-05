Bonus vacanze 2021, come richiederlo e a chi spetta: tutte le regole (Di giovedì 6 maggio 2021) Siamo quasi arrivati a metà Maggio e con le giornate che si allungano e le temperature alte, l’estate è alle porte. Le novità per gli spostamenti saranno diverse, soprattutto se si tratta di spostamenti tra regioni rosse e arancioni, ma con l’arrivo della stagione estiva, torna a far parlare di sé anche il Bonus vacanze. Leggi anche: Green Pass europeo, come richiedere il certificato per viaggiare in Europa: quando esce e dove prenotarlo Bonus vacanze Nell’articolo 7 comma 3 bis del decreto Milleproroghe, si parla di una proroga del Bonus vacanze fino al mese di dicembre 2021. Ma la proroga non consente un rinvio della domanda e la possibilità di sfruttare il voucher riguarda solamente coloro che hanno ottenuto il Bonus ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Siamo quasi arrivati a metà Maggio e con le giornate che si allungano e le temperature alte, l’estate è alle porte. Le novità per gli spostamenti saranno diverse, soprattutto se si tratta di spostamenti tra regioni rosse e arancioni, ma con l’arrivo della stagione estiva, torna a far parlare di sé anche il. Leggi anche: Green Pass europeo,richiedere il certificato per viaggiare in Europa: quando esce e dove prenotarloNell’articolo 7 comma 3 bis del decreto Milleproroghe, si parla di una proroga delfino al mese di dicembre. Ma la proroga non consente un rinvio della domanda e la possibilità di sfruttare il voucher riguarda solamente coloro che hanno ottenuto il...

Advertising

VittorioBanti : 'Richiedi il Bonus Vacanze su IO a partire dal 1°luglio al 31 dicembre 2020, e spendilo entro il 31 dicembre 2021'… - CorriereCitta : Bonus vacanze 2021, come richiederlo e a chi spetta: tutte le regole - statodelsud : Bonus vacanze 2021, come farne richiesta e le novità in arrivo - Pino__Merola : Bonus vacanze 2021, come farne richiesta e le novità in arrivo - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Bonus vacanze 2021, come farne richiesta e le novità in arrivo -