Biontech replica a Biden | Forniture e produzione dei vaccini non legate a brevetti

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sassoli: "per tutelare gli interessi di tutti". Oxfam ed Emergency: decisione americana primo passo coraggioso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biontech replica

Rai News

...annunciato l'avvio della valutazione di un'estensione del vaccino anti covid del siero di Pfizer/, per la fascia 12 - 15 anni di età. 'Giusto proteggere i giovani? Assolutamente sì',...Se si guarda invece ai numeri dei vaccini distribuiti , il Pfizer -continua a detenere il ... Autorità regolatoria brasiliana: stop all'import, virus si. 30 Aprile 2021 Vaccini: ...Secondo il professor Cauda è necessario vaccinare appena ci sarà l'ok dell'Ema anche la popolazione più giovane: le sue parole ...Parla Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia che in un'intervista a 'La Stampa' fa il punto sulle strategie che il gruppo farmaceutico americano sta mettendo in campo contro la pandemia, ...