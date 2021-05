Bekaert: via a 113 licenmziamenti. Stop alla cig per Covid (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono partiti e stanno arrivando i telegrammi di licenziamento per i 113 lavoratori della Bekaert di Figline Incisa Valdarno, per i quali è terminato il periodo di Cassa integrazione Covid. E' quanto si apprende da fonti sindacali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono partiti e stanno arrivando i telegrammi di licenziamento per i 113 lavoratori delladi Figline Incisa Valdarno, per i quali è terminato il periodo di Cassa integrazione. E' quanto si apprende da fonti sindacali L'articolo proviene da Firenze Post.

