Arrestato 28enne messinese: dallo Stretto all'Ucraina per combattere come mercenario filorusso

Un 28enne messinese è stato Arrestato dai carabinieri del Ros: il giovane combatteva come mercenario per le milizie filorusse nel conflitto in Ucraina. Il giovane era stato reclutato in Italia.

