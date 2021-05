Ancora un incidente sul lavoro operaio muore schiacciato in un cantiere (Di giovedì 6 maggio 2021) Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca. L'operaio è morto schiacciato da un carico che è caduto dall'alto: l'episodio poco dopo le 10 . ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in una Pagazzano, nella Bassa bergamasca. L'è mortoda un carico che è caduto dall'alto: l'episodio poco dopo le 10 . ...

radiolombardia : Lavoro, ancora un incidente mortale: a Pagazzano (Bg) muore 46enne schiacciato da una lastra -… - discoradioIT : Nuovo incidente sul lavoro in #Lombardia. un 46enne è morto in un cantiere a #Pagazzano, in provincia di #Bergamo.… - ridicolagds : RT @ktmgds: dirti che ti amo è un volo dal secondo piano, un incidente in bici contro un carro armato. e tu sei brava a farmi male, a farmi… - samilsocialista : RT @potere_alpopolo: Ancora un 'incidente'. Ancora una vita persa. È una guerra. BASTA MORTI SUL LAVORO! - renzot66 : @QuaiDavide @CoronaRusty Non avete capito. Io non giudico l’incidente in se ma il fatto che da subito non si faccia… -