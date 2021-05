Anche l’Europa è pronta a mettere in discussione i brevetti sui vaccini. Parola di von Der Leyen (Di giovedì 6 maggio 2021) «Siamo pronti a discutere di come la proposta statunitense di esenzione della protezione della proprietà intellettuale per i vaccini Covid possa aiutare a raggiungere questo obiettivo» «L’Unione europea è pronta a discutere di qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico ed è per questo che siamo pronti a discutere di come la proposta statunitense di esenzione della protezione della proprietà intellettuale per i vaccini Covid possa aiutare a raggiungere questo obiettivo». A dichiararlo, lanciando al contempo un appello a tutti i paesi produttori affinché nel breve periodo consentano le esportazioni ed evitino l’adozione di misure che interrompono l’approvvigionamento di dosi, è la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, che nel suo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) «Siamo pronti a discutere di come la proposta statunitense di esenzione della protezione della proprietà intellettuale per iCovid possa aiutare a raggiungere questo obiettivo» «L’Unione europea èa discutere di qualsiasi proposta che affronti la crisi in modo efficace e pragmatico ed è per questo che siamo pronti a discutere di come la proposta statunitense di esenzione della protezione della proprietà intellettuale per iCovid possa aiutare a raggiungere questo obiettivo». A dichiararlo, lanciando al contempo un appello a tutti i paesi produttori affinché nel breve periodo consentano le esportazioni ed evitino l’adozione di misure che interrompono l’approvvigionamento di dosi, è la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der, che nel suo ...

