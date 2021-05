Alessandro ed Eliana | dopo una vita insieme muoiono a 5 minuti l’uno dall’altra

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 maggio 2021)una, se ne sono andati a cinquedi distanzaFratus, 80 anni, e la moglieAcerbis, 72, sono spirati mercoledì 5 maggio a Torre Boldone: lui alle 16.29, lei cinquepiù tardi. Si erano conosciuti giovanissimi e in un’epoca in cui non esistevano social o cellulari., otto anni più grande, l’aveva corteggiata a lungo prima di potersi fidanzare con lei, e come succedeva una volta con l’avvallo dei genitori.qualche anno il matrimonio nella chiesa parrocchiale di San Martino, la stessa dove sabato alle 9.30 don Leone celebrerà il loro funerale con un’unica cerimonia. I due erano molto conosciuti e apprezzati a Torre Boldone e ...