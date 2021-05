Verso slittamento dl Sostegni 2 | probabile Cdm prossima settimana

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dovrebbe slittare allal'arrivo in Consiglio dei ministri del nuovo decreto. E' quanto spiegano diverse fonti di governo. Il testo infatti, si spiega, non è ancora pronto. ...

Dovrebbe slittare alla settimana prossima l'arrivo in Consiglio dei ministri del nuovo decreto Sostegni. E' quanto spiegano diverse fonti di governo. Il testo infatti, si spiega, non è ancora pronto. ...Si va verso la prossima settimana del Consiglio dei ministri chiamato ad approvare il nuovo Dl sostegni. Lo indicano diverse fonti di Governo. Il provvedimento era atteso per questa settimana.