Usa | Trump contro Facebook e Twitter | pronta una sua piattaforma social

(Di mercoledì 5 maggio 2021) . Tutti i suoi “seguaci” potranno seguirlo su “From the Desk of Donald J.” Dopo aver condotto una pesante battaglianell’ultima parte del suo mandato presidenziale, Donaldha deciso di intraprendere una nuova strada. Dal punto di vista mediatico L'articolo proviene da Inews.it.

lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - zazoomblog : Usa: Trump lancia la sua piattaforma sfida a Facebook e Twitter - #Trump #lancia #piattaforma #sfida - Marwan_E_A : #USA: #Trump lancia un sito #internet per rimanere in contatto con i propri sostenitori. - fisco24_info : Trump lancia la sua piattaforma social: L'ex presidente Usa sfida Facebook e Twitter. Ora potrà comunicare direttam… - zazoomblog : Usa: Trump lancia la sua piattaforma sfida a Facebook e Twitter - #Trump #lancia #piattaforma #sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump

New York, 05 mag 06:33 - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha fatto un implicito riferimento alla sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali...', dove saranno caricati anche video e comunicati. Si tratta di una sorta di ecosistema digitale creato per gestire in modo efficiente le campagne e le organizzazioni politiche, creato dal suo ...Precipita dal diciottesimo piano a Teheran. Segretaria dell’ambasciata svizzera, teneva i rapporti con gli Usa, l’ipotesi omicidio ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto un implicito riferimento alla sua possibile candidatura alle elezioni ...