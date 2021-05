Uomini e Donne, l’ex tronista Mattia Marciano si è fidanzato: ecco chi è la fortunata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mattia Marciano per ben due stagioni ha partecipato a Uomini e Donne: prima nelle vesti di corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirée Popper (che gli rifilò un clamoroso due di picche), poi in quelle di tronista; il suo trono durò molto poco perché dopo un paio di mesi scelse la veronese Vittoria Deganello, con la quale si mormorò avesse già avuto un flirt in estate. In passato, inoltre, Mattia aveva avuto una storia anche con Angela Nasti, ben prima che questa approdasse anche lei a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Da qualche anno, tuttavia, Mattia era single. Oggi però scopriamo che festeggia un anno d’amore con una nuova fidanzata non famosa, di cui però sempre innamoratissimo. Lei è napoletana come lui, ha 24 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 maggio 2021)per ben due stagioni ha partecipato a: prima nelle vesti di corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirée Popper (che gli rifilò un clamoroso due di picche), poi in quelle di; il suo trono durò molto poco perché dopo un paio di mesi scelse la veronese Vittoria Deganello, con la quale si mormorò avesse già avuto un flirt in estate. In passato, inoltre,aveva avuto una storia anche con Angela Nasti, ben prima che questa approdasse anche lei anelle vesti di. Da qualche anno, tuttavia,era single. Oggi però scopriamo che festeggia un anno d’amore con una nuova fidanzata non famosa, di cui però sempre innamoratissimo. Lei è napoletana come lui, ha 24 ...

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - IoCercoDiMe : RT @donTonio66: Le donne e gli uomini grandi non ti fanno pesare il loro valore: sei tu che lo percepisci! Chi ci tiene a farti sapere che… - cazzzetto : @transmascrights @miki17xvii Ironico che è molto comune che siano le donne a dover chiudere la bocca solo perché non sono uomini -