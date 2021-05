Topolino | Pippo e Minni in un’indimenticabile avventura dal sapore “steampunk”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) È in arrivo una collana di graphic novel davvero unica, una serie di titoli che porteranno i lettori in un universo affascinante dai sontuosi disegni, riscoprendo i personaggi Disney più amati sotto un altro punto di vista. Panini Comics porta in edicola, fumetteria e su Panini.it le graphic novel Disney edite in Francia da Glénat per il mercato d’oltralpe. A dare il via alle pubblicazioni è Mickey e l’Oceano Perduto, una meravigliosa prova d’autore di Denis-Pierre Filippi, con i disegni di Silvio Camboni e i colori di Gaspard Yvan e Jessica Bodart. In quest’opera, azione, umorismo e poesia si uniscono in una graphic novel destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto. Mickey e l’Oceano Perduto si apre con un mondo finalmente in pace dopo anni di ...