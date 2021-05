fisco24_info : Spread Btp-Bund: in lieve salita a 110,3 punti: Il rendimento del decennale italiano allo 0,87% - Faido1Alessio : Spread Btp/Bund apre stabile a 109 punti - padovesi58a : Spread Btp/Bund apre stabile a 109 punti - notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 5 maggio, stabile a 105 punti base - fisco24_info : Spread Btp/Bund apre stabile a 109 punti: Rendimento del decennale allo 0,868% -

In lieve salita a 110,3 punti il differenziale tra Btp e Bund rispetto all'apertura stabile a 109 punti, dopo che il giorno precedente era sceso sotto i 110. In mattinata ha toccato un minimo di 109,2 punti proprio poco dopo l'apertura. Il rendimento ...Lo spread-Bund oscilla intorno ai 105 punti. L'euro è sceso a 1,2 dollari. Stellantis (+2,81% a 14,278 euro) tra i migliori di giornata al FTSEMib. Il colosso automobilistico ha fornito ...