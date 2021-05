Spider Man 3: Andrew Garfield smentisce la sua presenza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel corso di una recente intervista, l’attore Andrew Garfield ha negato la sua presenza in Spider Man 3 con Tom Holland Nel corso dei mesi, sono molte le indiscrezioni nate intorno al nuovo attesissimo capitolo su Spider Man con Tom Holland. Tra le più chiacchierate, troviamo quella che vorrebbe i primi due Spider Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield, come cameo nella pellicola (sfruttando, a detta di molti, il multiverso tanto nominato con la fase 4 dell’MCU). Nonostante le già numerose smentite, sono tanti i fan che sperano di rivedere i due attori nei panni di Spider Man. Anche se lo stesso Andrew Garfield ha nuovamente negato la sua presenza in prima persona, durante la ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel corso di una recente intervista, l’attoreha negato la suainMan 3 con Tom Holland Nel corso dei mesi, sono molte le indiscrezioni nate intorno al nuovo attesissimo capitolo suMan con Tom Holland. Tra le più chiacchierate, troviamo quella che vorrebbe i primi dueMan, Tobey Maguire e, come cameo nella pellicola (sfruttando, a detta di molti, il multiverso tanto nominato con la fase 4 dell’MCU). Nonostante le già numerose smentite, sono tanti i fan che sperano di rivedere i due attori nei panni diMan. Anche se lo stessoha nuovamente negato la suain prima persona, durante la ...

