Serie C fuori dalla Coppa Italia | Ghirelli |  «Violati i diritti»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato la decisione di escludere le squadre di Serie C dalla Coppa Italia 2021/22. Le sue dichiarazioni. «La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema. Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i ...

