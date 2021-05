Ritornare a viaggiare, un sogno atteso da tempo. L'attesa è finita (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quest’estate rivedremo in Italia i turisti stranieri. Lo ha detto, a sorpresa, Draghi al termine del G20 sul turismo rivolgendosi direttamente ai viaggiatori: «È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia. Non vediamo l’ora di tornare ad accogliervi». La svolta sarà il Green pass europeo che come assicura il premier «sarà pronto da metà giugno». Leggi anche › Digital Green certificate, un pass per tornare a viaggiare a giugno? X Green pass, l’Italia si muove d’anticipo Ma se il green pass Ue arriverà nella seconda metà di giugno, l’Italia gioca d’anticipo varando la carta verde italiana che invece sarà pronta «dalla seconda metà di maggio». Il 15 maggio, infatti, scade l’ordinanza che impone, a chi arriva da un Paese europeo, un ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quest’estate rivedremo in Italia i turisti stranieri. Lo ha detto, a sorpresa, Draghi al termine del G20 sul turismo rivolgendosi direttamente ai viaggiatori: «È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia. Non vediamo l’ora di tornare ad accogliervi». La svolta sarà il Green pass europeo che come assicura il premier «sarà pronto da metà giugno». Leggi anche › Digital Green certificate, un pass per tornare aa giugno? X Green pass, l’Italia si muove d’anticipo Ma se il green pass Ue arriverà nella seconda metà di giugno, l’Italia gioca d’anticipo varando la carta verde italiana che invece sarà pronta «dalla seconda metà di maggio». Il 15 maggio, infatti, scade l’ordinanza che impone, a chi arriva da un Paese europeo, un ...

zazoomblog : Ritornare a viaggiare un sogno atteso da tempo. Lattesa è finita - #Ritornare #viaggiare #sogno #atteso - elevated_basics : @Bluefidel47 Purtroppo sento dire sempre più spesso intorno a me di gente che si è vaccinata o che intende farlo ??P… - rada_maja : RT @patrizia_paglia: Che gran voglia di viaggiare, di ritornare su quei monti, di sentirmi libera, libera da me stessa. Era meglio non sap… - cinziatosini : Ripartire da Cortina d’Ampezzo - la Regina delle Dolomiti - non è male... ?? Ciò che mi lascia perplessa, passeggian… - Hilaritatis1 : Buona domenica amici! ?? Quanti di voi sognano di ritornare a viaggiare, di riprendere l’aereo alla volta di posti l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritornare viaggiare Malta riapre al turismo dall'1 giugno ... viaggiare, sperimentare che solo una vacanza all'aria aperta può trasmettere. Dall'ufficio di Roma ... relax e benessere, ritrovando quell'armonia con sé stessi, importante per ritornare a sentirsi ...

Bentornata, campanella della scuola Cosa vuol dire per la scuola guardare al futuro? "Non voglio ritornare alla scuola di prima, ... nonostante tutto? "Mi piace pensare che supereremo la paura e le diffidenze e torneremo a viaggiare a ...

Viaggi Covid free, oggi farlo è possibile: ecco dove • Prima Pagina Online Prima Pagina Online Green pass nazionale e Ue, i turisti tornano in Italia. Draghi: «Prenotate pure le vacanze» Non vediamo l’ora di tornare ad accogliervi ... una quarantena di 5 giorni e un secondo tampone al termine dell’isolamento prima di viaggiare liberamente per l’Italia, rispettando ovviamente le sole ...

Covid, come ottenere il green pass o certificato vaccinale e chi lo rilascia Dalla seconda metà di maggio l’Italia riapre ai turisti grazie al green pass nazionale o certificazione verde ovvero vaccinale. Ad annunciarlo il Premier Mario Draghi. “La pandemia ci ha costretto a c ...

..., sperimentare che solo una vacanza all'aria aperta può trasmettere. Dall'ufficio di Roma ... relax e benessere, ritrovando quell'armonia con sé stessi, importante pera sentirsi ...Cosa vuol dire per la scuola guardare al futuro? "Non voglioalla scuola di prima, ... nonostante tutto? "Mi piace pensare che supereremo la paura e le diffidenze e torneremo aa ...Non vediamo l’ora di tornare ad accogliervi ... una quarantena di 5 giorni e un secondo tampone al termine dell’isolamento prima di viaggiare liberamente per l’Italia, rispettando ovviamente le sole ...Dalla seconda metà di maggio l’Italia riapre ai turisti grazie al green pass nazionale o certificazione verde ovvero vaccinale. Ad annunciarlo il Premier Mario Draghi. “La pandemia ci ha costretto a c ...