Respinto il ricorso di Crimi: il M5s continuerà ad avere un curatore speciale. E la leadership di Conte resta congelata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non arrivano buone notizie da Cagliari per Giuseppe Conte. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal reggente del M5S, Vito Crimi, contro la nomina di un curatore speciale del Movimento. I 5 stelle si erano opposti alla decisione del tribunale di Cagliari di nominare un rappresentante legale del Movimento, che aveva ritenuto non più valida la reggenza del capo politico. Nel ricorso il Movimento, nella persona di Crimi, aveva nello specifico chiesto di revocare la nomina del curatore speciale, l’avvocato Silvio Demurtas, decisa dal Tribunale di Cagliari in occasione del giudizio sull’espulsione (revocata) dal M5s della consigliera regionale sarda Carla Cuccu. Allo stato quindi Demurtas, essendo l’unico ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non arrivano buone notizie da Cagliari per Giuseppe. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile ilpresentato dal reggente del M5S, Vito, contro la nomina di undel Movimento. I 5 stelle si erano opposti alla decisione del tribunale di Cagliari di nominare un rappresentante legale del Movimento, che aveva ritenuto non più valida la reggenza del capo politico. Nelil Movimento, nella persona di, aveva nello specifico chiesto di revocare la nomina del, l’avvocato Silvio Demurtas, decisa dal Tribunale di Cagliari in occasione del giudizio sull’espulsione (revocata) dal M5s della consigliera regionale sarda Carla Cuccu. Allo stato quindi Demurtas, essendo l’unico ...

fattoquotidiano : La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come lea… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso dell'azienda Rwm Italia contro l… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come leader… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come leader… - Lux97335459 : RT @fattoquotidiano: La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come leader… -