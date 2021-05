Resident Evil Village: Xbox Series X tiene meglio il framerate di PS5 con ray tracing – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stando a un videoconfronto tra le versioni next-gen del gioco, quella Xbox Series X tiene meglio il framerate con il ray tracing attivo rispetto a quella PS5.. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto tra le versioni Xbox Series X, Xbox Series S e PS5 di Resident Evil Village, sottolineando come la console maggiore di Microsoft sia quella in grado di tenere meglio il framerate con il ray tracing attivato. Come sempre in questi casi vale la pena di sottolineare che tutte le versioni sono giocabili, ma è indubbio che quella Xbox Series X sia la ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) Stando a un videoconfronto tra le versioni next-gen del gioco, quellailcon il rayattivo rispetto a quella PS5.. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto tra le versioniX,S e PS5 di, sottolineando come lamaggiore di Microsoft sia quella in grado di tenereilcon il rayattivato. Come sempre in questi casi vale la pena di sottolineare che tutte le versioni sono giocabili, ma è indubbio che quellaX sia la ...

GianlucaOdinson : Resident Evil Village: quanto farà paura? Capcom sa che RE7 è ritenuto 'troppo spaventoso' - GianlucaOdinson : Resident Evil Village, sorpresa: ci sono anche i Radiohead nella Demo! - margoliax : La critica, soprattutto internazionale, è rimasta molto soddisfatta su #ResidentEvilVillage che ha raccolto una med… - Streamer_Boost : RT @oldgamesitalia: In attesa di Resident Evil Village, scopriamo insieme il titolo che ha ispirato la saga, SWEET HOME del 1989 per #Famic… - StreamerWall : RT @oldgamesitalia: In attesa di Resident Evil Village, scopriamo insieme il titolo che ha ispirato la saga, SWEET HOME del 1989 per #Famic… -