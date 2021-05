Pio e Amedeo rispondono alle polemiche | “Siamo alla follia | non chiediamo scusa e non fate finta di non capire” Matteo Salvini li difende

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Pio erompono il silenzio a qualche giorno dall’ultima puntata di “Felicissima Sera”, lo show di successo di Canale 5, dopo lescatenate sul monologo che aveva come tema il politicamente corretto e l’importanza dell’intenzione e dell’ignoranza con cui si pronunciano le parole come ne*ro e ri***ione. “Se vi chiamano ri***ioni, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l’intenzione. L’ignorante si ciba del vostro risentimento”, è stato uno dei passaggi più criticati del monologo. Il due è tornato sull’argomento con un lungo post su Instagram e già dprime parole mettono le mani avanti. “aaa. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e lo avvisubito che ...