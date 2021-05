Miitopia e i meme – Speciale – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 21 maggio arriverà suSwitch, titolo originariamente pubblicato nel 2016 su 3DS: comprende un ampio editor dei Mii, che potrebbe rappresentare la sua fortuna.. Sullo shop online diSwitch è disponibile la demo gratuita di, che arriverà nella sua forma definitiva il 21 maggio (e sarà possibile, come di consueto, trasferire i dati di salvataggio da una versione all’altra). Il titolo uscì originariamente nel 2016, su3DS; è stato sviluppato dalla divisione “casual” interna all’azienda, adesso denominata EPD 4. Quando lo recensimmo ai tempi, il gioco di lasciò piuttosto soddisfatti; si tratta di un’avventura … Speciali giochiSwitchRead More L'articoloe i– ...

Multiplayer.it

